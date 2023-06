Sony: Cloud-Gaming wird erst ab 2025 eine wichtige Rolle spielen

Wenn sich in einigen Jahren alles in der Cloud abspielt, haben die Entwickler und Publisher mehr Kontrolle als je zuvor über ihre Inhalte. Daher kam auch die Frage auf, ob man bestimmte Inhalte, wie die von Activision für andere blockieren wird und wie wahrscheinlich dies sei?

„Wir investieren erheblich in die Cloud, in der Erwartung, dass sie zu einer sehr sinnvollen Möglichkeit für den Zugriff von Spielern auf Spielinhalte wird.“

Laut Ryan sei Cloud-Gaming zwar schon ein Thema, wirklich bedeutend wird dies aber erst ab 2025 und in den darauffolgenden 10 Jahren. Man selbst investiere massiv in diesen Markt, um den Spielern einen leichten Zugang dazu zu ermöglichen.

