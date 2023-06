Xbox-Exklusivität von Starfield laut PlayStation-Boss Jim Ryan nicht wettbewerbswidrig

Der Prozess zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission (FTC) geht in die nächste Runde. Bei dem Verfahren soll geklärt werden, ob die Übernahme von Activison Blizzard durch Microsoft wettbewerbsgefährdend ist. Der Vorwurf, Microsoft würde durch eine große Auswahl an extrem beliebten Exklusiv-Titeln eine Monopolstellung einnehmen und Konkurrenten wie Sony aus dem Markt drängen, wird aktuell verhandelt. Jetzt wurde auch PlayStation-Boss Jim Ryan zu der Thematik befragt und hat dabei ein paar überraschende Aussagen getätigt.

Jim Ryan hält Starfield-Exklusivität nicht für wettbewerbswidrig

Bei der Befragung ging es in erster Linie um die beiden Bethesda-Titel Redfall und Starfield, die exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen bzw. erschienen sind. Der Fakt, dass Microsoft diese beiden Spiele zu Exklusivtiteln gemacht hat, ist ein Hinweis darauf, wie auch mit Marken von Activision Blizzard im Falle einer erfolgreichen Übernahme umgegangen werden könnte. Jim Ryan, immerhin der Chef von PlayStation, antwortete auf die Nachfrage nach den beiden Spielen allerdings:

Ich mag es nicht, aber ich habe im Grunde nichts dagegen.

Speziell darauf angesprochen, was es bedeutet, dass Starfield nicht für die PS5 sondern nur für Xbox und PC erscheint, erwiderte er:

Die Aussagen von Ryan kommen etwas überraschend. Eigentlich sollte es im Interesse von PlayStation sein, den Microsoft-Activision-Deal zu verhindern. Besonders die Marke Call of Duty wurde hier in der Vergangenheit immer wieder hitzig diskutiert. Die Shooter-Serie ist auch auf der PlayStation extrem beliebt und kooperierte immer wieder mit Sony für exklusive Inhalte wie aktuell Skins oder Operatoren. Microsoft hat zwar versichert, die Serie auch für mindestens 10 Jahre auf der PlayStation herauszubringen, der langfristige Plan ist aber mit großer Sicherheit ebenfalls eine Exklusivität für die eigenen Plattformen.

Andererseits wäre es wohl schwer, im Falle von Redfall und Starfield wirklich für eine Verzerrung des Wettbewerbs zu argumentieren. Auch wenn besonders Starfield riesige Erwartungen weckt, ist das Vorgehen an sich für PlayStation alles andere als unbekannt. Nicht zuletzt sind ja auch Spiele wie The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, God of War Ragnarök oder zuletzt Final Fantasy 16 zumindest zeitexklusiv auf der PS4 und PS5 erschienen. Bei allen Vorschusslorbeeren muss Starfield da erstmal mithalten.