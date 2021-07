Sony: Es ist besser auf großartige Spiele zu warten, statt nur Mittelmaß abzuliefern

Die aktuelle Generation rund um die PS5 kommt gefühlt nur schwer in Fahrt. Auf der einen Seite scheinen Konsolen zu fehlen, auf der anderen Seite kommen zu wenig Spiele oder werden als Cross-Gen veröffentlicht.

Sony bittet in diesem Punkt um Geduld und verwies von Anfang an darauf, dass die besten Spiele erst ab dem zweiten Jahr einer Generation zu erwarten sind. Man selbst möchte immer die besten Spiele abliefern, anstatt sie übereilt auf den Markt werfen, wie PlayStation Boss Jim Ryan in einem Interview mit TMT Post betont.

„Leute wie ich müssend diese Dinge im Hinterkopf behalten und erkennen, dass es besser ist zu warten und ein großartiges Spiel zu haben, als zu hetzen und ein Spiel zu haben, das nur in Ordnung oder ziemlich gut ist. Spieler erinnern sich nur an die besten Spiele und nicht an die OK-Spiele. Wenn es das beste Spiel ist, wollen die Spieler vielleicht eine Fortsetzung, und sie werden auch eine Fortsetzung kaufen, aber niemand kümmert sich wirklich um ein Spiel, das nur in Ordnung ist. Natürlich werden wir aus finanziellen und Produktportfolio-Überlegungen auch Druck auf die Studios ausüben, ein bestimmtes Produkt innerhalb der erwarteten Zeit zu liefern. Aber im Allgemeinen wollen wir keine Produkte, die nur in Ordnung sind, sondern die Besten.“ TMTPost

Sony selbst steht an sich bisher auch gut da, was das eigene Spiele-Portfolio auf PS5 angeht, die bereits mehrere Exklusivspiele abgeliefert haben. Weiterer Top Titel wie GT7, Horizon und God of War werden folgen, auch wenn die Cross-Gen Entwicklung nicht jedem in den Kram passt.

Unvergessliche Momente

Grundsätzlich gilt bei PlayStation aber, dass man „unvergessliche Momente“ für jeden Spieler erschaffen möchte, weshalb man gespannt sein darf, was Sony abliefert, wenn man die PS4 Generation einmal hinter lässt.

Soweit man weiß, arbeiten sämtliche PlayStation Studios an neuen PS5 Produktionen, die bislang aber geheim sind. Es wird erwartet, dass Sony beim nächsten PlayStation Showcase zeigen wird, was nach den oben genannten Titeln kommt.