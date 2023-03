Sony lieferte 2022 die besten Games ab, Microsoft nicht im Ranking vertreten

In einem Rückblick von Metacritic auf das Jahr 2022 konnte sich Sony erneut als der Publisher beweisen, der die besten Spiele ablieferte – zumindest aus Sicht des Metascores. Microsoft ist hingegen nicht in dem Ranking zu finden.

Sonys Releases konnten im Schnitt einen Metascore von 85.6 Punkten erreichen, gefolgt von Paradox Interactive mit 81.8 und Activision / Blizzard mit 76.5. Gemessen werden aber auch weitere Faktoren wie Anzahl der Spiele usw.

Microsoft selbst fällt komplett aus dem Ranking heraus, ebenso findet man Ubisoft erst auf Platz 35. Bei Microsoft liegt es mitunter aber auch daran, dass diese zahlreiche Spiele auf dieses Jahr verschoben haben.

Publisher Ranking 2022

Dass sich Sony hier so stark beweisen konnte, liegt an den zahlreichen Veröffentlichungen, einschließlich auf dem PC. Dazu zählten Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnaork, The Last of Us Part I, Uncharted: Legacy of Thieves Collection sowie PC-Portierungen von God of War, Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Spannend wird das Ranking im nächsten Jahr, denn diesmal hat Microsoft ein sehr gutes Line-Up über das Jahr hinweg zu bieten, während es bei Sony recht „dünn“ aussieht, wie kürzlich von einem Marktforschungsunternehmen festgestellt.