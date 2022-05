Sony plant offenbar einen PlayStation Launcher für PC

Sony macht kein Geheimnis daraus, dass die PC-Plattform eine immer größere Rolle zukünftig bei PlayStation spielen wird und immer mehr First-Party Titel von der eigentlichen Konsole abwandern.

Um den Zugang zu diesen Spielen zu erleichtern, plant man offenbar einen eigenen PlayStation Launcher, wie aktuelle Hinweise ergeben. In neuen Jobausschreibungen sucht man derzeit jedenfalls nach einem Director für Product Management im Bereich PC Game Experiences, um eine entsprechende Anwendung für den PC zu entwickeln.

Im Detail liest sich die Ausschreibung wie folgt:

„In dieser Rolle wird gefordert, die Leitung der gesamten PC-Spielerlebnisse für PlayStation zu übernehmen, einschließlich der Führung und Verantwortung für die Implementierung und Bereitstellung für unsere Spieler weltweit. Führung und Weiterentwicklung der PlayStation-Spielerlebnis-Roadmap für alle spielbezogenen Erfahrungen, einschließlich SDK-Entwicklung, Client-Anwendung Erfahrungen als Integration der PlayStation-Network-Plattform.“ Sony

Bislang veröffentlicht Sony ihre Spiele über Steam oder den Epic Games Store, was bei einer bislang solch geringen Auswahl durchaus Sinn macht. Mit einem eigenen Launcher steht aber die Idee im Raum, dem kompletten PlayStation Portfolio den Zugang auf dem PC zu gewähren.

Auf der anderen Seite könnten hier auch finanzielle Gründe eine Rolle spielen, in dem man keine Gebühren etc. mehr an Steam usw. abdrücken müsste. Die Frage ist, ob sich die User noch einen Launcher auf dem PC wünschen?

Sony selbst hat sich bislang nicht zu irgendwelchen Plänen dieser Art geäußert.