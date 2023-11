Sony soll die Ankündigung einer God of War Raganrök-Erweiterung vorbereiten

Seit einer Weile wird spekuliert, dass Sony und die Santa Monica Studios nun doch an einer Erweiterung für God of War Raganrök arbeiten. Diese soll in Kürze angekündigt werden und könnte vergleichbar mit den Horizon-Erweiterungen sein.

Das behauptet die spanische Webseite Areajugones, die sich dazu auf interne Quellen berufen, die nicht nur die Existenz der Erweiterung bestätigen wollen, sondern auch deren baldige Ankündigung. Als möglicher Termin werden die The Game Awards im Dezember genannt.

Hier schreibt das Magazin:

„Zunächst deuteten alle Gerüchte darauf hin, dass Sony Santa Monica einen DLC für God of War Ragnarök erstellen würde, doch die neuesten Leaks deuten darauf hin, dass diese Erweiterung ein komplettes mittelgroßes Spiel werden könnte, wie es beispielsweise Miles Morales in Bezug auf Marvels Spider-Man bekommen hat. Natürlich ist nicht bekannt, worum es in diesem DLC gehen wird oder wie umfangreich es sein wird, daher können wir nur darauf warten, dass PlayStation eine Stellungnahme zu all diesen Gerüchten abgibt.“

Hinweise auf ein neues God of War

Hinweise auf die Produktion eines neuen God of War-Spiels gibt es schon länger, auch wenn dies letztendlich nur eine Halbfortsetzung sein sollte. Das scheint ohnehin ein Trend bei Sony zu sein, der sich zunehmend etablieren könnte, um die Zeit für vollwertige Fortsetzungen zu überbrücken.

Dafür wurden erst zahlreiche neue Entwickler angeheuert, die sich insbesondere mit dem God of War-Franchise auskennen müssen:

Sie müssen God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) kennen und in der Lage sein, ausführlich über die Kampfsysteme, Mechaniken und Gegner zu sprechen.

Ähnliches sah man zuletzt auch bei CD Projekt mit der Phantom Liberty-Erweiterung für Cyberpunk 2077 oder mit Assassin’s Creed Mirage (unser Review), das im Grunde ebenso in diese Kategorie fällt.

Angesichts des Erfolges der jüngsten God of War-Spiele dürfte zumindest klar sein, dass man nicht das letzte von Kratos & Co. gesehen haben wird.