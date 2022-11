Sony und Microsoft blockieren gegenseitig PlayStation Plus und Xbox Game Pass

Die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft erhitzt weiter die Gemüter. Die Rekord-Transaktion scheitert an verschiedenen internationalen Behörden. Der Verdacht einer Monopolisierung steht im Raum, immerhin könnte Microsoft auf einen Streich die Rechte an Marken wie Call of Duty, The Elder Scrolls oder Fallout an sich binden. Die Amerikaner müssen sich etwa vor der Marktaufsicht von Großbritannien verantworten und offenlegen, welche Pläne verfolgt werden. Das fördert mitunter interessante Hintergrundinformationen zutage.

Blockiert Sony den Game Pass?

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft vor ein paar Jahren begonnen, den Gaming-Markt ordentlich aufzumischen. Für einen relativ geringen monatlichen Abo-Preis bekommen User sofort Zugriff auf ein riesiges und stetig wachsendes Angebot aus Spielen. Darunter befinden sich auch immer echte Top-Titel, die teilweise schon direkt zum Release im Service landen und so supergünstig gespielt oder zumindest ausprobiert werden können. Die vielen Übernahmen von Microsoft, unter anderem die geplante von Activision sind auch mit Blick auf den Game Pass getätigt worden. In Zukunft könnten dann eben auch die oben genannten Marken CoD, Elder Scrolls und weitere direkt zum Release im Katalog landen.

Sony hat dieses Jahr seinen eigenen Abo-Service PlayStation Plus umgebaut, um wenigstens eine kleine Alternative zum übermächtigen Angebot des Game Pass zu bieten. Abonnenten der zweitteuersten Stufe Extra können so auf eine Vielzahl von Spielen zugreifen, darunter auch AAA-Titel wie Rainbow Six Siege, Final Fantasy 7 Remake, Skyrim und mehr. Mit Premium kommt dann noch eine Bibliothek aus Titeln älterer Generationen dazu, die gestreamt werden können.

Man möchte meinen, dass grundsätzlich beide Hersteller davon profitieren könnten, das jeweils andere Abo-Modell auf der eigenen Plattform anzubieten. Wäre der Game Pass auf der PlayStation verfügbar, würde sich der Streit um Call of Duty, Elder Scrolls etc. leicht lösen lassen. Andererseits könnten Xbox-User durch PlayStation Plus in den Genuss der Sony-Exklusives kommen, die dem Angebot von Microsoft doch eindeutig abgehen.

Ein solcher Tausch wäre gar nicht mal unüblich, immerhin kann man auch auf einen Amazon Fire TV Stick Netflix und Disney+ laden oder von Apple Geräten auf die Cloud von Google zugreifen. Bei Videospielen sind wir allerdings offenbar noch nicht so weit. Wie aus Unterlagen hervorgeht, haben nämlich beide Unternehmen den jeweils anderen Service ausgeschlossen. Man schiebt sich die Schuld daran gegenseitig zu. Microsoft gibt an, PlayStation Plus nicht anzubieten, weil Sony den Game Pass blockiert und andersherum. Der Konsolen-Krieg geht also weiter.