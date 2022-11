Das wünschen sich User von einer PS5 Slim oder PS5 Pro

Fast übereinstimmend sagte jeder, dass eine leichtere, schlankere, aber auch umweltfreundlichere Version, die deutlich energieeffizienter ist, eine „willkommene Überarbeitung“ wäre. Daraus resultiert vermutlich auch eine günstiger zu produzierende Version der PS5, was man direkt an den Verbraucher weitergeben könnte. Zuletzt hatte Sony den Preis der PS5 in einigen Regionen um 50 EUR angehoben.

Doch was erhoffen sich die Spieler von der nächsten Revision, die mehr mitbringen sollte als ein verändertes Innenleben oder weniger Gewicht? Das geht aus einer kürzlichen Umfrage unter Industrie-Vertretern hervor, die überraschend so schnell noch gar keine PS5 Pro erwarten. Fast mit Abstand steht hier eine PS5 Slim ganz oben auf dem Zettel.

What do you think?