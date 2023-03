Soulframe – Neues Gameplay aus dem Fantasy-MMO der Warframe-Macher

Im Juli vergangenen Jahres hat Digital Extreme Soulframe angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Fantasy-MMO, dass sich ähnlich spielen soll wie Warframe, das beliebte SciFi-MMO des Entwicklers. Seit der Ankündigung wurde es allerdings still um das Projekt. In einem neuen Stream hat das Studio jetzt aber knapp vier Minuten Gameplay aus dem neuen Spiel gezeigt.

Erstes Gameplay aus Soulframe

In dem Stream ging es eigentlich um Warframe und was die engagierte Community in Zukunft von dem Spiel erwarten kann. Die anwesenden Entwickler ließen es sich aber nicht nehmen, zumindest kurz auf Soulframe zu sprechen zu kommen und sogar ein bisschen Gameplay zu zeigen.

Digital Extremes Chief Creative Officer Steve Sinclair gab dazu folgenden Kommentar ab:

Dies ist ein interner Kampfprototyp, um euch ein wenig zu zeigen, wie das Tempo und der Ablauf von Soulframe sein werden. Es gibt eine Menge gestohlener Assets aus Warframe, es gibt eine Menge schräges Zeug… also noch einmal, dies ist nicht dazu gedacht, dass ein traditioneller Publisher sagt ‚Worldwide Reveal! Wir haben nur eine… schlechte Entscheidung getroffen und zeigen euch den schwierigen Prozess.

Das Gameplay ist dabei tatsächlich nicht besonders aufregend. Man sieht nur wie eine Spielfigur in Ritterrüstung mit einem Schwert gegen verschiedene Gegner kämpft. Auch die Umgebung ist relativ nichtssagend. Die Animationen erinnern stark an Warframe. Es handelt sich also weniger um einen groß vorbereiteten Reveal, als vielmehr um ein kurzes Update und einen ersten Einblick in das neue Projekt des Studios.

Darüber hinaus gibt es allerdings keine neuen Infos. Wir wissen also immer noch nicht, wann und für welche Plattformen der Titel letztlich erscheinen soll. Das Spiel wird offenbar parallel zu Warframe entwickelt, sodass es bis zum fertigen Spiel noch einige Zeit dauern könnte. Wenn es etwas neues gibt, berichten wir natürlich darüber.

Das Gameplay könnt ihr euch hier etwa ab 1:00:35 ansehen: