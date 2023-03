Sonic Frontiers – Erster DLC hat einen Termin

Dem DLC folgen in Update #2 Sonics Birthday, neue Open-Zone-Challenges und New Coco, sowie in Update #3 ein neuer Story-Inhalt und neue spielbare Charaktere.

„Das erste von drei kostenlosen Inhaltsupdates für Sonic Frontiers erscheint am 23. März. Mit neu hinzugefügten Funktionen und Modi ist es an der Zeit, die Sehenswürdigkeiten, Sounds und Geschwindigkeit der Starfall-Inseln zu erleben.“

SEGA hat den Termin für die erste Erweiterung in Sonic Frontiers angekündigt, die schon in dieser Woche als kostenloser DLC verfügbar sein wird.

What do you think?