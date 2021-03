Spacebase Startopia – Per Anleitung durch die Galaxis-Trailer

Kurz vor dem Release von Spacebase Startopia in diesem März gibt es heute eine kleine Anleitung, wie ihr sicher durch die Galaxis kommt.

Dieser Guide direkt aus dem Kontrollturm des Publishers Kalypso Media und des Inhouse-Entwicklers Realmforge Studios beinhaltet exklusive Einblicke. Unter anderem offenbar man, welche Aufgaben zu erfüllen sind und welche Möglichkeiten ankommende Aliens haben, um sich am besten die Zeit zu vertreiben.

Mit der 24-Stunden-Disco sowie der Weltraum-Wal-Therapie erfahren die Touristen beste Unterhaltung und Behandlung. Eine kleine Prise Glück in Kombination mit einer eventuell größeren Menge an hart erarbeiteten Weltraum-Dollars, führt in der Lootbox-Lotterie für die Besucher der Raumstation anschließend vielleicht zu einem schicken neuen Hut.

Inmitten von Alien-Touristen und einer leicht mörderischen KI tauchen in der Spacebase Startopia seltsame Gerüchte auf. Scheinbar werden die Katzen-Cafés der Weltraumstation von ganz besonderen Fellnasen heimgesucht.

Spacebase Startopia erscheint am 26. März 2021.