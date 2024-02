Spieler feiern Banishers: Ghosts of New Eden, als wäre es God of War

Schlummert in Banishers: Ghosts of New Eden ein Hit, den man so gar nicht erwartet hat? Die Spieler feiern das Hack’n Slash von Don’t Nod derzeit, als wäre es ein neues God of War.

Die internationalen Kritiken zu Banishers: Ghosts of New Eden waren recht gut, aber auch nicht unbedingt überragend. Viele Pluspunkte konnte die Story von Banishers sammeln, während das Gameplay mitunter kritisiert wurde. Aber genau das entwickelt sich derzeit zu dem Kaufgrund schlechthin.

Ist Banishers die God of War-Alternative?

Es dauerte nicht lange, bis erste Parallelen zu God of War 2018 gezogen wurden, insbesondere durch das Gameplay von Banishers, welches dem aus dem Sony-Hit bislang recht nahekommt. Gleichzeitig zeigt man ein wenig Unverständnis dafür, warum einige Outlets das Spiel nach ihrer Ansicht nach dafür so sehr kritisieren.

Ein User auf Reddit schreibt:

„Es ist schwierig, mit den Kämpfen in GoW mitzuhalten, aber für mich ist das so nah wie nie zuvor. Ich bin immer auf der Suche nach einem Spiel mit ähnlichen Bewegungen, das nicht so schwer ist wie ein Soulslike. Das bringt es für mich auf den Punkt.“

An anderer Stelle ergänzt ein User:

„Die Kämpfe sind nicht so gut wie bei God of War. Ich denke aber, der Kampf macht wirklich Spaß. Manchmal trifft man auf Geister, das fühlt sich anders an, und das sollte es auch. Ich stimme zu, dass es bei GoW nicht so viele Gegnertypen gibt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es sich wiederholt. Ich habe bisher etwa 25 Stunden gespielt und habe auch einige ziemlich coole Bosse gesehen.“

Hier muss man allerdings anmerken, dass Banishers: Ghosts of New Eden bei Weitem nicht über das Budget verfügte, das Sony in ein God of War pumpt. Insofern sind einige Abstriche nachvollziehbar.

In der Summe scheint Banishers: Ghosts of New Eden dennoch ein echter Geheimtipp zu sein, der abgesehen von den God of War Ähnlichkeiten insbesondere mit der Story, der Spielwelt und den Entscheidungen punkten kann, die zu überraschenden Enden führen.

Banishers: Ghosts of New Eden ist ab sofort erhältlich.