Need for Speed Unbound – Year 2-Roadmap bestimmt die Zukunft der Serie

Ab heute ist Need for Speed Unbound bei PlayStation Plus vertreten, das noch einmal viele Spieler begeistern dürfte. Gleichzeitig stellt EA die Year 2 Roadmap vor, welche den Grundstein für die Zukunft der Serie legt.

Zunächst bringt das Year 2 in Need for Speed Unbound neue Inhalte wie einen neuen Spielmodus, einen neuen Speed Pass, neue Events, Challenges, Progression-Updates und Quality of Life-Verbesserungen.

Das ultimative Need for Speed-Erlebnis

Dies soll für das ultimative NFS-Erlebnis an einem Ort sorgen und dabei helfen, die Zukunft der Need for Speed-Serie festzulegen. Hierzu sammelt man Feedback basierend auf dem Gameplay und der neuen Inhalte.

„Unsere Vision ist es, dass die Spieler im zweiten Jahr unseres Live-Services zum ersten Mal damit beginnen können, das ultimative NFS-Erlebnis an einem Ort zu spielen. Ihr Feedback und ihr Gameplay werden dazu beitragen, die Zukunft dieser legendären Franchise zu gestalten. Während Sie spielen, werden wir zuhören, beobachten und auf die Dinge reagieren, die sie sehen möchten und die, die man nicht sehen möchten. Es ist ein Ansatz, den wir Kaizen nennen.“

Dahinter steht das Bestreben zur Veränderung zum Besseren oder kontinuierliche Verbesserung, an der die Spieler aktiv mitwirken können. Für EA ist dies „ein Jahr zum Testen, Lernen und Verstehen“, was für die Spieler am besten in Need for Speed funktioniert.

„Durch die Verpflichtung zu einem erweiterten Unbound-Live-Service können wir wirklich auf dem Feedback aufbauen, das wir auf verschiedene Weise sammeln werden. Wir arbeiten eng mit einem engagierten Spielerrat zusammen – einer großen Gruppe von NFS-Influencern, Kern-Community-Mitgliedern und Spielern, um zu verstehen, was ihnen und ihren Communities wichtig ist. Wir werden den Umfang der von den Spielen erfassten Telemetriedaten erhöhen, um anhand der Spieldaten besser zu verstehen, was für sie funktioniert. Und wir werden versuchen, die Feedbackschleife zu schließen, indem wir euch gegenüber so transparent wie möglich sind und euch mitteilen, was wir gehört haben und was wir tun können und was nicht.“

Die vollständige Year 2 Roadmap in Need for Speed Unbound haben wir hier angehängt.