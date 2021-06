In einem neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, wurde angekündigt, dass der abgedrehte free-to-play Shooter Splitgate von Entwickler 1047 Games, der schon seit knapp zwei Jahren auf dem PC spielbar ist, am 27. Juli auf die PS4 und PS5 kommt.

Direkt zum Release wird es sowohl Cross-Play, als auch Cross-Gen geben. Ihr könnt also mit oder gegen eure Freunde spielen, egal auf welcher Konsole sie beheimatet sind.

Was ist Splitgate?

Splitgate ist ein free-to-play Online Multiplayer Shooter. Das Gameplay erinnert daran an Halo, das wirklich besondere an dem Spiel sind aber die Portale, die ihr wie in Portal selber setzen könnt. Dadurch könnt ihr Höhenunterschiede ausgleichen, Gegner flankieren oder um die Ecke schießen. Ein wirklich kreatives und neuartiges Feature, durch das Splitgate genügend Einzigartigkeit bekommt, um sich auf dem heiß umkämpften FPS-Markt durchzusetzen.

Wie kreativ ihr die Portale nutzen könnt und wie das ganze letztendlich aussieht, könnt ihr euch im Trailer ansehen. Splitgate bietet zum Release über 20 Maps und mehr als zehn Spielmodi. Die Arenen reichen dabei von Luxusresorts über verfallen Tempel bis zu Unterwasserstädten. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Eure Spielfigur könnt ihr dabei mit einer Vielzahl an Skins individualisieren, ziemlich sicher wird es auch zum Konsolenrelease einige neue Items geben.

Splitgate erscheint am 27. Juli für die Playstation 4 und Playstation 5. Vom 1. bis zum 6. Juni soll es darüber hinaus eine open Beta für alle Interessierten geben.