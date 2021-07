SplitGate Release verschoben, Beta läuft weiter

Wie vermutet, wurde der Release des Portal-Shooters SplitGate verschoben. Hintergrund ist wohl die Popularität der Beta, die die technischen Anforderungen nicht erfüllen kann.

Zuvor musste schon der Beta Test kurzzeitig ausgesetzt werden, da das Interesse an Splitgate so groß war, dass die Server nicht mehr zurecht kamen. Inzwischen hat man weitere Ressourcen und Entwickler eingestellt, die sich nur um das Backend-System kümmern sollen. Zudem wurde in der Beta ein Wartelisten-System eingeführt, damit nicht zu viele User gleichzeitig darauf zugreifen. Damit hat wohl auch Entwickler 1047 Games nicht gerechnet.

SplitGate erscheint nun im August

Um den Titel und die Techniker dahinter besser zu skalieren, erscheint SplitGate nun irgendwann im August, ohne jedoch einen genauen Termin zu nennen. Bis dahin möchte man sich besser wappnen und lässt die Beta dazu weiterlaufen.

In einem Statement von CEO und Mitgründer Ian Proulx heißt es:

„Unser Team ist überwältigt von der unglaublichen Resonanz, die uns die Splitgate-Community entgegengebracht hat. Angesichts der steilen und plötzlichen Zunahme von Spielern, die versuchen, auf Server zuzugreifen, müssen wir eine Vielzahl technischer Probleme lösen, die mit diesem wahnsinnigen Wachstum einhergehen. Wir haben hart daran gearbeitet, ein qualitativ hochwertiges Spiel und Erlebnis zu bieten, und unsere größte Herausforderung besteht einfach darin, genügend Kapazitäten zu haben, um der gesamten Community gerecht zu werden.“

Zum Launch verspricht man dafür drei brandneue, visuell umwerfende Arenen, einen neuen Spielmodus namens Showdown, dutzende neuer Skins, neue Loadouts und mehr. Mit wiederholbaren Herausforderungen, Leaderboards und dutzenden an kompetitiven- und casual-Spielmodi ist Splitgate ein einzigartiger, schneller Shooter mit Portalen, die von den Spielerinnen und Spielern kontrolliert werden, der ein hochgradig spaßiges Spielerlebnis für Fans auf der ganzen Welt bietet.