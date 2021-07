Splitgate überraschend als Beta gestartet

Entwickler 1047 Games hat überraschend einen Beta Test zu ihrem free-to-play Shooter Splitgate auf PS5 und PS4 gestartet, der ab sofort im PlayStation Store verfügbar ist.

In Splitgate erwartet euch ein tempogeladener Multiplayer-Shooter mit von Spielern gesteuerten Portalen. Durch diese Portalmechanik und seinen schnellen multidimensionalen Kämpfen hebt man das FPS-Genre in eine neue Dimension. Splitgate weckt mit dem klassischen und bekannten Gefühl von Nahkampfgefechten Erinnerungen an die meistverehrten Spiele der letzten zwei Jahrzehnte, während es eine multidimensionale Wendung bietet, die der Arena Shooter-Handlung einen neuen räumlichen Kniff gibt.

Über 20 Maps zum Release

Splitgate versprricht zum Release über 20 Maps und mehr als zehn Spielmodi, wobei die Arenen von Luxusresorts über verfallen Tempel bis zu Unterwasserstädten reichen. Euren Charakter könnt ihr zudem mit einer Vielzahl an Skins individualisieren und so euren persönlichen Style zum Ausdruck bringen.

Mit dem Cross-Play-Feature sind die Portale auch nicht an eine Konsole gebunden, so dass ihr jederzeit gegen Freunde antreten könnt, egal ob auf dem PC, Xbox oder PlayStation. Die Standard-FPS-Steuerung und die intuitiven Portalmechaniken ermöglichen es zudem, dass Anfänger von Beginn an loslegen können. Mit konkurrenzbetonten und Casual-Modi lässt sich Splitgate auf jeder Fertigkeitsstufe spielen, ohne den Frustfaktor nach oben zu schrauben. Es lassen sich auch benutzerdefinierte Lobbys mit Modifikatoren erstellen, um so zu spielen, wie ihr es möchtest.

Den Beta Test findet man ab sofort im PlayStation Store, während der finale Release von Splitgate für den 27. Juli auf PS5 und PS4 vorgesehen ist.