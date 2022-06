Square Enix entwickelt ein neues Just Cause-Spiel

Eines der verbliebenen westlichen Studios und Partner von Square Enix ist Avalanche Software bzw. die Just Cause IP, von der man nicht das letzte gesehen haben wird. Ein neues Spiel ist bereits in Planung.

Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht hervor, in dem man die Bedeutung des Just Cause-Franchise unterstreicht und betont, dass man weitere Spiele entwickeln wird. Zuletzt erschien hier Just Cause 4 (unser Review) im Jahr 2018.

In dem Finanzbericht erklärt der Publisher:

„Wir haben unsere Studio- und Titelportfolios insbesondere unter dem Gesichtspunkt überarbeitet, unser Angebot an Online-Titeln zu erweitern, die wir für den nordamerikanischen und europäischen Markt entwickeln. Wir wollen uns darauf konzentrieren, neue Titel zu schaffen, die zu unserer Strategie passen, einschließlich solcher, die für neue IPs eine Hebelwirkung haben. Das Just Cause-Franchise wird unser geistiges Eigentum bleiben, und wir arbeiten daran, einen neuen Titel für das Franchise zu entwickeln.“

Auch wenn nicht namentlich erwähnt, kann man davon ausgehen, dass erneut Avalanche mit der Entwicklung beauftragt wird, die selbst mehrere Standorte unterhalten und dementsprechend große Ressourcen haben. Zudem werden diese ‚ihr Baby‘ wohl kaum aus der Hand geben wollen.

Abseits eines neuen Spiels befindet sich seit 2019 auch eine neue Filmadaption in Arbeit, von der man seitdem jedoch nichts mehr gehört hat. Das wäre allerdings schon der zweite Anlauf in der Hinsicht, nachdem die ursprünglichen Pläne für einen Kinofilm im Jahr 2010 ins Leere liefen.