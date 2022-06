Battlefield 2042 – Season One: Zero Hour Gameplay-Premiere heute ab 17 Uhr

Nach diversen Spekulationen und dem ein oder anderem Leak macht DICE nun Nägel mit Köpfen und stellt heute Nachmittag die Season One: Season Hour von Battlefield 2042 vor.

Dann gibt es den ersten Gameplay-Trailer zu bestaunen, wie man auf Twitter verrät, während der Start der Season One wohl kurz darauf fällt. Vermutet wurde zuletzt, dass dies am 09. Juni der Fall sein wird, also pünktlich zum Start des Summer Game Fest.

Season One Details & Patch 1.0

Offiziell ist noch nicht allzu viel über die Season One bekannt, die inhaltlich wohl etwas schmaler ausfällt als erwartet. Dafür hat man ein klassisches Progression-System vorgestellt, inkl. Battle Pass und Tier-Stufen, die man für all seine Aktionen im Spiel bekommt und durch die man in den Stufen aufsteigt. Damit warten dann Belohnungen wie Waffen, Gadgets, kosmetische Objekte und mehr auf einen.

Ein Leak ergänzt das um einen neuen Operator namens Ewelina Lis, die aus Polen stammt und einen Rocket Launcher als Waffe einsetzt. Hinzu kommen demnach zwei neue Hubschrauber, der RAH-68 Shoshone und KA-99 Hannibal, nur eine neue Karte und zwei neue Erfahrung: Exposure Conquest 24/7 und Exposure Mayhem.

Das ist allerdings nur der Anfang eines langfristigen Support-Plans, wie EA mehrfach unterstrich:

„Dies ist eines der großartigsten Franchises unserer Branche, aufgebaut von einem der großartigsten Teams der Branche, und wir gehen davon aus, dass es weiter wachsen und für viele, viele Jahre ein wirklich wichtiger Teil unseres Portfolios sein wird. ”

Wer die Premiere der Season One: Zero Hour verfolgen möchte, kann dies ab 17 Uhr mit dem nachfolgenden Stream tun. Alle Details zur ersten Season gibt es im Anschluss dann hier bei uns! Parallel zum Stream erscheint außerdem der Patch 1.0, dessen Details man bereits auf der eigenen Homepage festgehalten hat.