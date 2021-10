Star Trek Online feiert sein erstes Halloween-Event

Zum ersten Mal überhaupt wird Halloween auch weit hinaus in die Galaxie getragen und in diesem Jahr in Star Trek Online gefeiert. Ab sofort und bis zum 03. November ist das Halloween-Event „Dem Fall der Alten“ verfügbar, da stetig erweitert wird.

In diesem Event beamen sich die Spieler zu einem uralten Schloss auf Pyris VII, wo sie auf „die Alten“ treffen, die berühmten Aliens aus der Raumschiff-Enterprise-Episode „Das Spukschloss im Weltall“. Diese außergalaktischen Wesen sind zur Milchstraße gereist, um die Menschheit zu studieren, jedoch wurden ihre Pläne von den geisterhaften Devidianern gestört. Bei diesem neuen Einsatzkommando stellen sich die Spieler den Schrecken, die einst auch Captain Kirk, Mr. Scott und Dr. McCoy durchstehen mussten.

Diejenigen, die tapfer genug sind, sich in die Dunkelheit voller Gefahren und Heimsuchungen zu wagen, werden beim Fall der Alten eines dieser Wesen als Prestige-Begleiter sowie das Universalkitmodul „Verwandlungsstab“ freischalten, mit dem man seine Gegner in eine schwarze Katze verwandelt, die bei anderen Gegnern Schilde und andere Kräfte ausfallen lässt. Um diese Gegenstände zu erhalten, muss man zwei Wochen lang einmal pro Tag und Account den Täglichen Fortschritt erreichen, indem man das neue Einsatzkommando „Katzengeschichte“ absolviert.

Weitere Details zu diesem ersten Halloween-Event in Star Trek Online gibt es auf der offiziellen Seite.