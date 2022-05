Star Wars Day – LEGO Star Wars The Skywalker Saga DLC-Trailer erschienen

Passend zum heutigen Star Wars Day am 04. Mai zeigen Warner Bros. und LEGO die neusten DLC-Packd zu LEGO Stare Wars The Skywalker Saga.

Damit sind weitere spielbare Charaktere verfügbar darunter aus The Mandalorian, Solo, Rogue One und viele weitere, die das ohnehin schon üppige Aufgebot an Figuren ergänzen. Aktuell verfügbar sind hiervon bereits:

The Mandalorian: Season 1 Character Pack

The Mandalorian: Season 2 Character Pack

Solo: A Star Wars Story Character Pack

Classic Character Pack

Trooper Character Pack

Rogue One: A Star Wars Story Character Pack (Neu)

The Bad Batch Character Pack (Neu)

Das Charakter-Paket Rogue One: A Star Wars Story enthält unter anderem Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Direktor Krennic. Das Classic-Characters-Paket umfasst hingegen klassische Varianten von Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader und Lando Calrissian.

Beide Pakete sind einzeln erhältlich, sowie als Teil der Character Collection (Season Pass), die alle sieben herunterladbaren Inhaltspakete mit spielbaren Charakteren aus der ganzen Star-Wars-Galaxis enthält.

Größter Launch der Serie

Derweil feiert man den größten Launch der LEGO Star Wars-Serie überhaupt, denn alleine in den ersten zwei Wochen konnte sich LEGO Stare Wars The Skywalker Saga über 3.2 Millionen Mal verkaufen.

„Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt!!! Vielen Dank an alle Spieler, die dazu beigetragen haben, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zum größten Launch in der Geschichte des LEGO-Spiels zu machen!“ Warner Bros.

Eindrücke zu LEGO Stare Wars The Skywalker Saga gibt es ergänzend auch in unserem Review zum Spiel.