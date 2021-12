Star Wars Eclipse mit Inspirationen aus The Last of Us

Eine der größten Überraschungen bei den diesjährigen The Game Awards war sicherlich Star Wars Eclipse von Quantic Dream, die damit eine etwas andere Richtung als bisher einschlagen. Inspirationen bezieht man dafür unter anderem aus The Last of Us.

Star Wars Eclipse wird das bislang größte und ambitionierteste Projekt von Quantic Dream, an dem beide Studios arbeiten. Das Team in Paris ist demnach mit kreativen Dingen beschäftigt – Motion Capture, Erzählung, Level Art usw., während sich das Team in Montreal mit dem Level Design, Gameplay, Multiplayer etc. beschäftigt. Das Ziel ist eine starke Erzählung und Actionmomente, die in Erinnerung bleiben.

In diesem Punkt kommen die Inspirationen aus The Last of Us zum tragen, wo Entscheidungen wie schon zuvor in den Quantic Dream-Spielen eine große Rolle spielen werden.

Quantic Dreams David Cage kommentiert ergänzend:

„Ich bin so glücklich, endlich Star Wars Eclipse zu enthüllen! Eine Mischung aus Action, verzweigter Erzählung und mehreren spielbaren Charakteren im ehrgeizigsten Spiel, das je von Quantic Dreams vorgestellt wurde. Die Chance, zu diesem erstaunlichen Franchise beizutragen, ist ein wahr gewordener Traum. Es kommt noch viel mehr.“

Ansonsten verrät man, dass Star Wars Eclipse auf eine vielfältige Besetzung charismatischer Charaktere setzt, die alle ihren eigenen Geschichte, Fähigkeiten und Rollen haben. Jede Entscheidung, die ihr trefft, wird dramatische Auswirkungen auf die Story, die Charaktere und dem ganzen drum herum haben.

Wann Star Wars Eclipse erscheint, für welche Plattformen usw. ist derzeit noch unklar. Quantic Dream sucht derzeit an allen Standorten nach kreativen Entwicklern, was wohl bedeutet, der Release ist noch nicht zum greifen nahe.

Weitere Details zu Star Wars Eclipse folgen in den kommenden Monaten. Weitere Bilder gibt es auf der offiziellen Webseite zum Spiel.