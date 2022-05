Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass Respawn an einer Fortsetzung zu Star Wars Jedi arbeitet. Auf eine nummerische Bezeichnung könnte das Sequel aber verzichten.

So soll der Titel auf Star Wars Jedi: Survivor lauten, wie der bekannte Insider Jeff Grubb in seinem aktuellen Podcast erwähnt, ohne jedoch genauer darauf einzugehen. Darin sagte Grubb:

„Star Wars Jedi: Survivor … du hast es verstanden. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Gut erledigt. Das ist der Name.“

Das ist natürlich noch alles andere als offiziell, da EA oder Respawn das Spiel noch nicht einmal offiziell vorgestellt haben. Auch die vermutete Premiere zum Star Wars Day am 04. Mai blieb in dem Fall aus, so dass nun alle auf das Summer Game Fest blicken.

Da EA in diesem Jahr keinen eigenen EA Play Showcase abhält, geht man davon aus, dass der Publisher die anderen Shows nutzen wird, um seine kommenden Spiele zu enthüllen oder vorzustellen.

Das neue Star Wars Jedi erscheint offenbar auch nur für PS5, Xbox Series und den PC, wie zuletzt berichtet, da man so endlich das volle Potenzial der Hardware ausschöpfen möchte. Das soll auch der Grund sein, warum der Titel nicht vor 2023 erscheinen soll.

„Star Wars Jedi 2 wird nur für die neue Generation erscheinen, also PS5, Xbox Series X/S und dann natürlich der PC“, so Grubb. „Einer der Gründe, warum sie dazu in der Lage sein werden, ist, dass es nicht vor 2023 herauskommt. Dieses Spiel wird jetzt mit Sicherheit nicht vor 2023 erscheinen.“

Weitere Details zu Star Wars Jedi: Survivor, sofern das Spiel tatsächlich so heißt, werden in den nächsten Wochen erwartet.