Wie in diesen Tagen schon angedeutet, ist ab sofort das neue In-Game Event Nightmare Fog in Rainbow Six Extraction verfügbar. Spieler müssen hier hierbei unterscheiden, wo Halluzinationen Gestalt annehmen und was real ist.

Das zeitlich begrenzte Crisis Event läuft bis zum 2. Juni und erfordert alle Wahrnehmungssinne der Operator, während sich ein unausweichlicher Nebel aus Toxinen seinen Weg durch die Eindämmungszone bahnt. ​Während die Operator durch die Eindämmungszone schreiten werden sie einem Nebel ausgesetzt, welcher deren Neurotoxin-Niveau erhöht. Ab einem bestimmten Wert führt dieses Gift zu psychedelischen Effekten bei den Operatoren, wie z. B. Wahnvorstellungen von Gegnern, Sehstörungen und Beeinträchtigungen, welche Schaden verursachen.

Zur Heilung können die Operator sogenannte Neurostimulationsvorratskisten finden, welche temporär einen Teil der Vergiftung aufheben können. Allerdings gibt es nur eine limitierte Anzahl von diesen Neurostimulationsvorratskisten in jeder Subzone. Dieser begrenzte Vorrat stellt die Spieler vor die Herausforderung, neue Strategien zu entwickeln und sich auf den Kampf gegen die Archaeen vorzubereiten, während sie mit psychedelischen Effekten kämpfen.

​Neben Nightmare Fog sind ab sofort auch folgende Inhalte verfügbar:

Zehn neue Prestigelevel

Der neue Gegner – Proteus-Vigil

Die neue REACT Rauschpistole

Fünf neue Krisenstudien

Thematische Talismane

Extra XP für die Meilensteinprogression

Mit dem Update wird außerdem ein neuer tödlichen Gegnertyp hinzugefügt, der Proteus-Vigil.