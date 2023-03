Star Wars Jedi: Survivor – Neuer Trailer im Anflug

Star Wars Jedi: Survivor wird zudem nur für die aktuellen Konsolen entwickelt, um so ein noch tieferes und umfassenderes Star Wars-Erlebnis zu bieten, wenn es in diesem April erscheint. Vorbestellungen sind ab sofort bei Amazon.de möglich.

Prepare for landing! A new trailer for #StarWarsJediSurvivor arrives on March 20th at 9am PT. pic.twitter.com/ysiBeaDgNu

Der neue Trailer wird demnach am 20. März gezeigt, also schon in zwei Tagen, und wird mit den Worten: ‚Bereitet auch auf die Landung vor‘ kommentiert. Was der Trailer selbst zeigen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

