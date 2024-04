Star Wars: Outlaws – Ausgerechnet diese spannende Mission steckt hinter einer Paywall

So sehr sich die Spieler auf Star Wars Outlaws freuen, umso frustrierter sind diese über die Strategie von Ubisoft. Das begann bereits mit einer weiteren Preiserhöhung bei der Gold- und Ultimate Edition , der Voraussetzung einer Internetverbindung zur Installation des Spiels und nun das Zurückhalten von Inhalten, um noch mehr Einnahmen zu generieren, von denen noch nicht einmal klar ist, ob sie das Geld am Ende wert sind.

Gemeint ist damit die Mission ‚Jabba’s Gambit‘, die in der Gold Edition und Ultimate Edition über den Season Pass enthalten sein wird. Details zu der Mission gibt es zwar noch keine, wer die Originalfilme kennt, kann sich ein ungefähres Bild davon machen. Wer diese spielen möchte, kommt nicht drumherum, mehr Geld in die Hand nehmen zu müssen. Diese Mission ist exklusiv dem Season Pass vorbehalten und wird zum Launch des Spiels verfügbar sein. Damit ist klar, dass Ubisoft bereits fertige Inhalte absichtlich hinter die Paywall packt, um zusätzliche Einnahmen zu generieren.

