Hitman: World of Assassination – Spieler killt schwer fassbares Ziel in nur 12 Sekunden

Die schwer zu fassenden Ziele in Hitman: World of Assassination sind mit ein wenig Geschick doch leichte Beute. In der reaktivierten Mission The Undying konnte ein Spieler das Ziel Sean Bean in nur 12 Sekunden ausschalten.

Eine neue Infografik zeigt heute, wie sich die Spieler bei ihren Versuchen, das Ziel Mark Faba (gespielt von Sean Bean) auszuschalten, geschlagen haben. Gleichzeitig erinnert IO Interactive daran, dass diese Mission nur noch eine Woche verfügbar ist, um das Elusive Target in HITMAN World of Assassination abzuschießen. Ob es bis dahin jemand unter 12 Sekunden schafft?

Hitman: The Undying Statistiken

52% der Spieler, die bisher ihr Glück gegen The Undying versucht haben, konnten Mark Faba ausschalten. Einige wählten dafür den schnellen Weg, der kürzeste erfolgreiche Versuch dauerte nur zwölf Sekunden. Andere spielten mit dem Ziel und ließen The Undying vier Stunden lang am Leben, bevor er schließlich seinem Schicksal zugeführt wurde. The Undying ist noch bis zum 21. April im Free Starter Pack und als Elusive Target-Mission verfügbar. Die Spieler haben also noch genügend Zeit, neue Rekorde aufzustellen, die Statistiken zu beeinflussen und sich einen Namen zu machen, indem sie The Undying eliminieren.

Zusammen mit The Undying ist weiterhin das „The Undying Pack“ verfügbar. Dieser neue DLC beinhaltet permanenten Zugang zu The Undying als Elusive Target-Mission im Arcade-Modus, den Anzug „The Ephemeral“ mit Augenklappe, drei Items sowie kosmetische Items für das Freelancer Safehouse. Die Season of Undying in Hitman: World of Assassination läuft derweil auf Hochtouren und bietet in den kommenden Wochen neue Inhalte wie kuratierte Missionen, Herausforderungen und wiederkehrende Elusive Targets.

Leider gibt es kein Video von diesem Rekord, dafür eine ebenso beachtliche Zeit, in der das Ziel in 27 Sekunden ausgeschaltet wurde.