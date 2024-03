HITMAN: The Undying 2024 kehrt ab sofort mit legendärem Elusive Target zurück

Die HITMAN World of Assassination-Trilogie startet ab sofort in die The Undying 2024 Season, in der nicht nur ein legendäres Elusive Target reaktiviert wird. In den nächsten Wochen folgen zahlreiche kostenlose Inhalte.

Das Highlight der The Undying 2024 Season ist die Rückkehr von Sean Bean in der Rolle von Mark Faba, den Spieler erneut mit ihren und den von 47 kreativen Möglichkeiten zur Strecke bringen müssen. Erneut haben sie dafür nur ein kleines Zeitfenster, bevor die Mission als erfolgreich oder endgültig gescheitert endet.

Die The Undying 2024 Mission findet erneut in Miami statt, wo Agent 47 den „unsterblichen“ Mark Faba aufhalten muss, bevor dieser seine professionellen Fähigkeiten in den Bereichen Überwachung, Infiltration und Zerstörung einsetzen kann und seinen Auftrag im Rahmen des Global Innovation Race versucht zu erfüllen.

HITMAN kostenlos spielen

Besitzer der HITMAN World of Assassination-Trilogie können die Mission wie gewohnt kostenlos spielen und so oft wiederholen, wie sie möchten, um alternative Wege zu finden und ihren Ranking-Score weiter zu pushen. Die The Undying 2024 Mission ist außerdem im kostenlosen Starter Pack verfügbar.

Ab sofort ist zudem das The Undying-Pack als neue DLC verfügbar. Spieler von HITMAN World of Assassination erhalten mit dem DLC-Pack zudem permanenten Zugang zu The Undying 2024 und Mark Faba als Teil der Elusive Target Arcade. Der DLC enthält zusätzlich:

The Ouroboros – Ein Drei-Level-Arcade-Auftrag, der The Undying Elusive Target enthält und permanenten Zugriff auf die Mission durch den Arcade-Modus ermöglicht

Den „The Ephemeral“-Anzug mit Augenklappe

Drei Gegenstände: Kronstadt Mini Flash Robo XOI-2900, Kronstadt IOI-1998X Surround Earphones, Kronstadt Explosive Pen (Gen 2)

Eine Reihe an kosmetischen Items für das Freelancer Safehouse, inspiriert von der kultigen Elusive-Target-Mission.

The Undying Season 2024

Wer die HITMAN World of Assassination-Trilogie bisher verpasst hat, dem empfehlen wir unseren Rückblick auf die Trilogie und warum dieser aktueller und lohnenswerter denn je ist.

Die Season of Undying geht weiter

In den nächsten Wochen wird die Season of Undying um weitere Inhalte ergänzt, darunter die Easter Hunt-Challenge in Berlin, weitere Elusive Targets, neue thematische Challenges und vieles mehr.

Rund acht Jahre nach dem Start der World of Assassination-Trilogie ist Hitman damit aktueller denn je, das inzwischen ein Upgrade auf die aktuellen Konsolen erhalten hat und alle Spieler in einer Trilogie bündelt. Wer nur eines der Hitman-Spiele besitzt, bekommt die anderen damit komplett kostenlos. Erweitert wird das Hitman-Erlebnis um das Deluxe Pack mit zusätzlichen Outfits, Waffen und Skins, sowie ist der Freelander-Mode als brandneue rogue-like Erfahrung für alle Spieler kostenlos verfügbar.

Alle Details zur neuen Season in HITMAN können ergänzend hier nachgelesen werden. Die vollständigen Patch Notes zur Season of Undying hat IO Interactive unter diesem Link festgehalten.