Dustborn: Story-Adventure erscheint im August

Spieler erkunden dazu die neo-westlichen Landschaften eines Amerika mit alternativer Geschichte in einem robotergesteuerten Reisebus. Sie halten an Dutzend Orten entlang der Straße, um ihre Crew aufzubauen, Beziehungen zu verwalten, Missionen abzuschließen und sich immer schwierigeren Herausforderungen zu stellen. Wäre da nicht: die Leute, denen ihr das Paket gestohlen habt, wollen es zurück, und die autoritäre Justiz ist euch dicht auf den Fersen.

„Dustborn baut auf unserer Erfahrung bei der Erstellung erzählerischer Einzelspieler-Projekte wie Draugen oder The Dreamfall Chapters auf und ermöglichte uns, das Action-/Adventure-Genre zu erkunden“, sagte Creative Director Ragnar Tornquist. „Es ist in erster Linie ein charakterbasiertes Spiel über Menschen und die Macht der Worte. Bei Dustborn geht es darum, seine Crew, ihre Beziehungen und die Art und Weise, wie ihre Worte die Welt um sie herum prägen, zu verstehen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich auf diesen verrückten Roadtrip begeben.“

Dustborn ist ein story-getriebenes Singleplayer-Adventure über Hoffnung, Liebe, Freundschaften, Roboter … und die Macht der Worte. Die Spieler schlüpfen hier in die Rolle von Pax, ein Verbannter, Betrüger, Anomaler – mit der Fähigkeit, Sprache zu einer Waffe zu machen. Auf der Suche nach einem neuen Leben und einem Ausweg wurde Pax beauftragt, ein wichtiges Paket von Pacifica nach Nova Scotia, quer durch die von der Justiz kontrollierte amerikanische Republik, zu transportieren, was ihn auf einen aufregenden Roadtrip schickt.

What do you think?