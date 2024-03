HITMAN: Ein legendäres Elusive Target kehrt bald zurück

Zusammen mit dem The Undying Elusive Target erscheint ein am 22. März ein neues DLC-Pack, das Folgendes enthält:

„The Undying“ war eines der ersten Elusive Targets in „Hitman 2“, in der Spieler Mark Fabia alias Sean Bean jagen konnten. Der Schauspieler wird erneut in die Rolle des ehemaligen MI5-Agenten schlüpfen, der nun als Auftragskiller arbeitet und die unangenehme Angewohnheit hat, seinen eigenen Tod vorzutäuschen.

Der Entwickler IO Interactive setzt „HITMAN: World of Assassination“ mit einem neuen DLC-Pack fort, das zugleich ein legendäres Elusive Target reaktiviert. Am 22. März erscheint die „The Undying“ Mission, die für vier Wochen kostenlos gespielt werden kann.

