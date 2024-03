Dead Island 2: SoLA Festival bringt den Geist des Burning Man ins Wohnzimmer

Der Zombie-Slasher Dead Island 2 steuert in den nächsten Wochen auf den zweiten Story-DLC zu, das SoLA Festival. Das wird vor allem für diejenigen interessant, die Partys, Festivals und das wilde Leben lieben.

Seit der Veröffentlichung von Dead Island 2 sind nun einige Monate vergangen, Millionen Zombies haben das Zeitliche gesegnet und Hell-A ist ein Stück sicherer geworden. Das wird mit dem SoLA Festival-DLC noch einmal gefeiert, der im zweiten Quartal 2024 erscheint und vermutlich der letzte große DLC für Dead Island 2 sein wird. Was die Spieler vom SoLA Festival erwarten können, hatte Entwickler Dambuster in Teilen bereits angedeutet.

Zuletzt konnten sich Spieler und Slasher einem bizarren Techno-Kult außerhalb von Hell-A widmen, der in HAUS (unser Review) einen vor verschiedenste Prüfungen und Herausforderungen stellte. Das Highlight war der Kampf gegen einen Piggy-Butcher, der wohl den kuriosesten Gegnertyp im ganzen Spiel darstellte. Nach dieser Anstrengung und jeder Menge Blut, das die Straßen einfärbte, wird es in SoLA Festival zumindest etwas „unterhaltsamer“ – irgendwie!

Das SoLA Festival wird das Burning Man von Dead Island 2

Die genauen Details zum SoLA Festival-DLC stehen derzeit noch aus, gemäß der offiziellen Ankündigung verschlägt es die Spieler auf ein riesiges Festival, wo sie „ihren Weg in die Ekstase greenwashen und den Planeten mit einem Rave nach dem anderen retten können“. Der DLC wird als „typisch L.A.!“ bezeichnet und wer Dead Island 2 bisher in alle Ecken erkundet hat, weiß nur zu gut, was das bedeutet.

Was können Spieler also von SoLA Festival erwarten? Von der bisher knappen Beschreibung wird das Festival das Burning Man von Dead Island 2. Genau wie in HAUS dürfte der Protagonist erneut stärker in den Fokus rücken, wobei sich der Geist des original Burning Man vor allem um das Miteinander dreht und um sich künstlerisch ausleben zu können. Das spricht für einige neue Gameplay-Mechaniken, die in HAUS ebenfalls zu finden waren, darunter die Armbrust als mächtige neue Waffe. Zudem wäre es nicht verwunderlich, wenn Dambuster hier mit einigen psychedelischen Tricks arbeitet, um mit der bisherigen Gameplay-Formel zu brechen und um noch kreativer zu werden.

Wer oder was wird beim SoLA Festival brennen?

Wie schon HAUS dürfte das SoLA Festival ebenfalls versuchen, seine ganz eigene Signatur herauszuarbeiten, was zusammen mit dem spaßigen und satirischen Humor das Highlight schlechthin in Dead Island 2 werden könnte – und gleichzeitig der krönende Abschluss dieses Kapitels. Man ist schon gespannt, was hier am Ende im großen Stil abgebrannt wird. Außerdem gab es zuletzt Hinweise, dass ein Survial-Modus namens „Neighborhood“ geplant ist, der für längeren Spielspaß nach den Storykapiteln sorgt.

Dead Island 2: SoLA Festival erscheint nach derzeitigem Stand im zweiten Quartal 2024, während weitere Infos in den kommenden Wochen erwartet werden. Das bisher einzige Teaser-Bild zum DLC haben wir oben einfügt. Wie HAUS wird auch der SoLA Festival-DLC als Teil des Season Pass oder separat erhältlich sein, wobei der Preis mit schätzungsweise 12,99 EUR moderat ausfällt.

Übrigens ist Dead Island 2 derzeit im Sale für 38,49 EUR im PlayStation Store erhältlich und kann obendrauf für zwei Stunden als Trial ausprobiert werden.