Die PS5 Pro wird Basis-Modell der Konsole nicht ablösen

Für Entwickler wird es wohl ebenfalls kaum Mehraufwand bedeuten, wenn sie ihre Spiele für die PS5 Pro fit machen. Laut den Dokumenten steht diesen ein einziges Paket zur Verfügung, mit dem ihre Spiele für Standard PS5 und die PS5 Pro entsprechend gepatched werden können. Das wurde damals bei der PS4 Pro ebenfalls so gehandhabt, wonach das Upgrade so leicht wie möglich realisierbar sein sollte. Der Fokus liegt in erster Linie auf den verbesserten Raytracing-Möglichkeiten der Konsole, sowie die Verwendung von PlayStation Spectral Super Resolution, um höhere Auflösungen oder Framerate mittels KI zu erzielen.

