Neben GreedFall 2, das Nacon und die Spider Studios am gestrigen Mittwoch enthüllt haben, steht in diesem September der Releaser ihrer neuen IP Steelrising an. Zu dieser gibt es heute ein paar Einblicke in die Story, die eine alternative Realität in der Vergangenheit aufzeigt.

In dieser steht Paris in Flammen und die Revolution blutet aus. In der Rolle von Aegis, ein automatisches Meisterwerk von Vaucanson, einem Ingenieur im Dienste des Uhrwerk-Königs, verfügt man über mechanische Fähigkeiten, um sich mit einem individuellen Spielstil der furchterregenden Kriegerin, einer tödlichen Tänzerin oder einer Virtuosin der Elementarkünste, zu stellen.

Vor einem liegen gnadenlose Kämpfe gegen technologische Wunderwerke, die ebenso komplex wie unbarmherzig sind. Eure Nerven und Fähigkeiten werden in jedem Moment des Kampfes gegen diese unerbittlichen Feinde und epischen Endgegner bis an ihre Grenzen getestet. Man muss all seine Energie, Flexibilität und Tools nutzen, um sich durch die Straßen, Viertel, Schlösser und über die Dächer von Paris zu bewegen und verborgene Geheimnisse von Steelrising zu lüften.

Es liegt am Spieler, die Knoten der Geschichte zu entwirren und den Erfolg der Revolution sicherzustellen. wenn Steelrising am 08. September erscheint.