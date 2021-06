Steelrising zeigt sich im Debüt Trailer

Nacon und die Spider Studis zeigen heute den Debüt Trailer zu ihrer neuen IP Steelrising, die für Next-Gen Konsolen und den PC erscheint.

Hier trifft Moderne auf Geschichte, in der eine Roboterarmee von König Ludwig XVI. die Bürger von Paris terrorisiert. Ihr schlüpft in die Rolle von Aegis, schließt euch der Revolution gegen diese Schreckensherrschaft an und versucht, den Lauf der Geschichte zu ändern.

Um die Roboterarmee zu bekämpfen, kann Aegis die in ihrem Körper implantierten Waffen anwenden, die obendrauf sehr ausgefallen sind. Dazu gehört ein Fächer oder ein Gewehr usw. Steelrising umfasst zudem auch RPG-Elemente mit Nebenquests.

Studio Director, Jehanne Rousseau, ergänzte zur Ankündigung, dass man in die Rolle der persönlichen Leibwächterin von Königin Marie-Antoinette schlüpft. Deren Aufgabe ist es, Paris zu beschützen und dem Blutbad ein Ende zu setzen.

Die Stadt der Lichter wird daher auch der Hauptschauplatz für das Adventure sein, mit berühmten Monumenten wie dem Grand Châtelet. Der Titel konzentriert sich auf Action, aber auch auf Erkundung mit natürlichen Übergängen zwischen diesen beiden Phasen.

Wann Steelrising erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.