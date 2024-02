Stellar Blade: ESRB-Einstufung fällt gnädiger aus als in Korea

In Stellar Blade übernehmen die Spieler die Rolle eines Supersoldaten, der gegen eine eindringende außerirdische Streitmacht kämpft. Hier erkundet man eine apokalyptische Open-World-Umgebung und stürzt sich in schnelle und dynamische Hack-and-Slash Battles.

„Ehrlich gesagt, wenn ich ein Spiel spiele, würde ich gerne jemanden sehen, der besser aussieht als ich“, so Kim. Ich möchte nichts Normales sehen; ich möchte etwas Idealeres sehen. Ich denke, das ist in einer Form der Unterhaltung sehr wichtig. Es handelt sich schließlich um Unterhaltung für Erwachsene.“

Zur besagten Freizügigkeit hatte sich zuvor Hyung-Tae Kim, CEO von Entwickler Shift Up, geäußert, der dies genau so beabsichtigt hatte. Ziel war es demnach, etwas zu erschaffen, das verführerisch und attraktiv ist und nicht unbedingt den Alltag wiederspiegelt.

In den USA hat Stellar Blade eine Einstufung ab 17 Jahren erhalten, auch wenn man dort die gleichen Beanstandungen in Bezug auf Gewalt und Freizügigkeit hat. Das ist für die ESRB dennoch kein Grund, um es gleich komplett vom Markt zu nehmen.

What do you think?