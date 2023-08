Still Wakes the Deep mit neuen Eindrücken von der Gamescom

Der Entwickler The Chinese Room hat zur Gamescom neue Gameplay-Szenen aus Still Wakes the Deep veröffentlicht, das auf einer gruseligen Bohrinsel spielt.

Lead Environment-Künstler Iain Gillespie, Associate Art Director Laura Dodds und Lead Designer Rob McLachlan bieten darin einen Blick hinter die Kulissen und diskutieren, wie sich die Umgebung im Laufe der Zeit entwickeln wird und welche die wichtigsten Inspirationen hinter dem Horrorspiel waren.

Die Zeit, der geografische Standort der Bohrinsel – all das spielt eine entscheidende Rolle in dieser narrativen Horrorgeschichte. Fans erfahren, wie das Team eine Faszination für Kräne entwickelte und die Dokumentationsarchive von British Petroleum durchforstete, als es nach einer authentischen Darstellung einer schottischen Bohrinsel in den 1970er Jahren suchte.

Still Wakes the Deep sieht sich als Rückkehr zum First-Person-Narrative-Horror-Genre. Als einfacher Arbeiter auf einer Offshore-Ölplattform, der durch einen heftigen Sturm in eine gefährliche Umgebung verwandelt wurde, kämpft man im eiskalten Wasser der Nordsee um sein Leben. Alle Kommunikationswege wurden unterbrochen. Alle Ausgänge sind weg. Jetzt muss man sich einem unvorstellbaren Schrecken stellen, der an Bord gekommen ist.

Still Wakes the Deep soll 2024 auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.