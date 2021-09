Stranded Deep bekommt morgen einen Online-KoOp-Modus

Entwickler Beam Team Games kündigte jetzt einen Online-KoOp-Modus für ihren Survival-Titel Stranded Deep an, der bereits morgen verfügbar sein wird.

Das Update wird für alle Spieler kostenlos sein, wo man dann gemeinsam Haie, riesige Tintenfische und andere Meereskreaturen treffen werdet. Gemeinsam müsst ihr euch gegen lokalen Bedrohungen behaupten, ebenso gegen Hunger und Durst, sowie vieles mehr, das euch das Leben schwer machen wird, während ihr euch den Elementen stellt.

„Für uns hier bei Beam Team war es ein verrückter Weg bis hier hin – wir sind nur ein kleines Team aus Brisbane, Australien, das sein erstes Spiel erstellt. Unsere Community ist jetzt schon über alles hinausgewachsen, was wir je erwartet haben, und zu wissen, dass es so viele Spieler gibt, die Spaß an dem haben, was wir erschaffen haben, ist alles, was für uns dabei zählt. Die Möglichkeit zu haben, unser Spiel auf PlayStation selbstständig zu entwickeln und veröffentlichen, ist ein Traum für uns, der sich immer noch nicht real anfühlt.“