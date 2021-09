PS5 Spiele bald bei PlayStation Now? Patent gibt Hinweise

Sony könnte den nächsten Schritt bei PlayStation Now vorbereiten und in naher Zukunft auch PS5 Spiele über den Streaming-Dienst anbieten.

Darauf deutet jedenfalls ein aktuelles Patent, das ein Ultra High-Speed Low-Latency Network Storage beschreibt, die zur gleichzeitigen Nutzung im Netzwerk fungieren, um Spiele zu streamen. In dem Fall wären die gleichen Inhalte (Spiele) auf verschiedene Speicher verteilt, auf die das System je nach Auslastung zurückgreifen kann.

Das Patent (via) schreibt außerdem eine Methode, die in der Lage ist, spezifische Datenblöcke auf dem jeweiligen Laufwerk zu verfolgen, um so Inhalte schneller laden zu können. Ziel damit ist es, die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen, als würde man Games von einer lokalen PS5 abspielen. Dies spricht stark dafür, dass Sony hier den nächsten Schritt bei PlayStation Now angeht.

Noch immer Zukunftsmusik?

Ob das Ganze schon so praxistauglich ist, wie es auf den ersten Blick scheint, sei mal dahingestellt. Die Anforderungen an einen solchen Streaming-Service sind enorm hoch und dürften auch nicht überall reibungslos funktionieren. Mit ein Grund, warum PlayStation Now nach wie vor nicht so recht zünden möchte, sondern nur gemächliche Fortschritte macht.

Dennoch dürften Services wie PlayStation Now oder Google Stadia die Zukunft des Gamings darstellen, wo lokale Hardware einfach nicht mehr notwendig sein wird und man von überall und jederzeit auf die Inhalte zugreifen kann. Ob dies eine potenzielle PS6 gleich obsolet macht, zeigt sich in einigen Jahren, abhängig davon, wie schnell sich die Streaming-Technologie entwickelt.

Den letzten großen Schritt hatte man im April gemacht und das Streaming in 1080p ermöglicht. Bis 4K Auflösung bei gleichzeitig schnellen Ladezeiten erscheint also noch ein weiter Weg. Auch die Anzahl aktiver Abonnenten ist mit zuletzt offiziell 3.2 Millionen noch recht überschaubar.