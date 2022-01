Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Final Trailer erschienen

Square Enix zeigt einen neuen Trailer zum Spin-Off Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, das im Mörz erscheint.

Das umfassende Video liefert noch einmal ausgedehnte Gameplay-Eindrücke, einige Zwischensequenzen und einen legendären Song von Frank Sinatra am Ende – My Way!

Das Action-RPG wird derzeit in Zusammenarbeit mit Tetsuya Nomura (Final Fantasy VII, Kingdom Hearts) und Team NINJA/KOEI TECMO GAMES (Ninja Gaiden / Nioh) entwickelt. Damit geht man völlig neue Wege in der Final Fantasy-Reihe und möchte sowohl bestehende Fans als auch neue Spieler ansprechen, in dem sich hier eine reichhaltige Geschichte mit dem Protagonisten Jack entfaltet.

„Die Geschichte von FF Origin wird durch die Augen von Garland erzählt. Es ist ziemlich aufregend, die Geschichte aus der Perspektive des Bösewichts zu sehen. Ich bin gespannt, welche Art von emotionaler Wirkung die Geschichte des Spiels diesmal auf die Spieler haben wird.“ Akitoshi Kawazu (Square Enix)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: Final Fantasy Origin verbindet dazu herausfordernde und strategische Action mit der Welt und den Überlieferungen der Final Fantasy-Reihe, und erschafft so ein einzigartiges Action-RPG.

Spieler können dazu auf eine breite Palette von Fähigkeiten zurückgreifen, um ihre Feinde zu vernichten, ebenso RPG-Elemente, darunter ein Jobsystem, das durch und durch an Final Fantasy angelehnt ist, sowie lassen sich verschiedene Waffen sammeln und die Charaktere anpassen.

Man selbst folgt darin Jack und seinen Verbündeten auf ihrer Reise in den Chaos-Tempel, während sie eine Welt düsterer Fantasy und aufregender Kämpfe betreten. Dabei offenbart sich die Frage, ob sie wirklich die Krieger des Lichts aus der Prophezeiung sind.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022.