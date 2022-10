Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Wanderer of the Rift zeigt sich im Launch Trailer

Zum zweiten DLC-Inhalt Wanderer of the Rift für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zeigt Square Enix heute den offiziellen Launch Trailer.

Diesmal versammelt sich eine Gruppe von Kriegern, die vor der Dunkelheit fielen und sich dem Chaos preisgaben, heißt es zum DLC. Ein neues Licht schlägt Wurzeln in einem Land, das einst vollständig vom Chaos beherrscht wurde und verzweifelt danach strebt, aus der Erde hervorzubrechen. Ein Licht der Hoffnung, ein Licht der Möglichkeiten – ein Licht, das die Hilfe des Drachenkönigs selbst erfordert, um lebendig zu werden.

In diese turbulente Welt wird ein weiterer Unbekannter gestoßen – ein Außenseiter mit ungewissen Absichten. Ist es eine unheilvolle Macht, die sie bedroht, ein Besucher, den sie mit offenen Armen empfangen sollten, oder etwas dazwischen?

Als Spieler kämpft man sich in Wanderer of the Rift durch das Labyrinth der Dimensionen, ein Dungeon, der euren Weg zufällig festlegt, um Teile der Geschichte freizuschalten. Damit steht auch neuer Job zur Verfügung, der Blaumagier, und neue spezielle Monster stoßen hinzu, die sich mit einem Beschwörungsstein abwehren lassen, den man während des des Kampf rufen kann.

Wanderer of the Rift – Gilgamesh

Dazu gehört Gilgamesh, der in der Lage ist, frei zwischen den Dimensionen zu wandern, wobei seine bloße Existenz eine Singularität ist. Er erhebt sich, um Jack und seine Kameraden herauszufordern und Chaos über die Welt zu bringen. Gilgamesh schwingt gleichzeitig Schwerter und Speere und behindert Jack und seine Kameraden mit einem Füllhorn dynamischer Angriffe.

Zusätzlich zu neuer Ausrüstung, die weitere Fähigkeiten freischaltet, wird auch eine neue Klasse von Feinden namens „Chaotische Monster“ hinzugefügt, um dem Spieler ein abwechslungsreicheres und herausfordernderes Erlebnis zu bieten. Sie sind gefährlicher als normale Monster des gleichen Typs, können einem aber größere Belohnungen einbringen, wenn sie besiegt werden.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Wanderer of the Rift erscheint am 26. Oktober als Teil des Season Pass. Eindrücke aus dem Spiel selbst liefert noch einmal unser damaliges Review.