Stray Blade – Anmeldung zur Closed Beta & neues Gameplay

In Stray Blade erwarten euch stets herausfordernde Kämpfe, in denen ihr euer Können auf die Probe stellen müsst, während man die uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation erkundet. Dabei begebt ihr euch fortan auf eine unvergessliche Reise und entdecke die Geschichte von Acrea und seines uralten Vermächtnisses.

Auf dem Weg und in der Beta lassen sich die Fertigkeitsbäume beider Charaktere meistern, um zu ultimativen Kriegern zu werden. Hier kann man sich auch wiederbeleben lassen und dem Tod in einer sich verändernden Welt entgegenstellen, in der sowohl Sieg als auch Verlust Konsequenzen haben.

