Stray Blade – Das Fantasy-Action-Adventure mit intensiven Battles verfügbar

Spieler begeben sich in Stray Blade als wiederauferstandener Abenteurer Farren in Begleitung des Xhinnon-Wolfs Boji auf eine Reise durch das verlorene Tal Acrea. Das einst friedliche Tal ist nun von Krieg, Tod und Zerstörung gezeichnet. Gemeinsam entdecken die Beiden die vergessenen Schätze, die in den tiefsten Winkeln einer Welt verborgen liegen, die durch die vergangenen Taten des Abenteurers verändert wurde.

