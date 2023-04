The Division 2 – Year 5 Roadmap & Decend Mode vorgestellt

Das Year 5 in The Division 2 startet offiziell im Juni, während die Testserver bereits ab heute verfügbar sind.

Das fünfte Jahr besteht aus vier Seasons, die weiterhin neue Fahndungen, Ligen und Events und mehr umfassen. Um Zugang zu allen neuen Inhalten zu erhalten, muss man in Besitz der Warlords von New York-Erweiterung sein, abgesehen vom Modus Abstieg, der allen, die The Division 2 besitzen, zugänglich ist.

Neben neuen Eindrücken zu The Division Heartland hat Ubisoft auch die Year 5 Pläne für The Division 2 vorgestellt, einschließlich einem neuen Decent Mode.

