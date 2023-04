Street Fighter VI – 4 legendäre DLC Fighter enthüllt & Demo verfügbar

Behold, the next legendary fighters to join #StreetFighter6 ! 🌪️ Rashid – Summer 2023 💅 A.K.I. – Autumn 2023 🥊 Ed – Winter 2024 😈 Akuma – Spring 2024 pic.twitter.com/UJTX7i9gKo

Beim gestrigen Street Fighter VI Showcase stellte Capcom aufregende Neuigkeiten für jüngsten Ableger der Serie in Aussicht. Ging man zunächst von einer Beta-Phase aus, kündigte man stattdessen eine Demo an.

What do you think?