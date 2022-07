Stray erscheint offiziell am 19. Juli und wird PlayStation Plus vertreten sein.

Diese Premium-Edition enthält ein 14,4″ x 24″ großes Poster des ersten Teaser-Bildes von Stray , das an die erste Enthüllung, die Gamer und Katzenfans gleichermaßen begeisterte, erinnert. Darüber hinaus enthält diese Version sechs Kunstkarten sowie einen kuscheligen Chenille-Aufnäher mit dem Katzengesicht-Logo des Spiels, der sich perfekt für Rucksäcke jeder Größe eignet. Diese Version ist in einem mattschwarzen O-Sleeve mit elegantem Holofolien-Finish verpackt.

In wenigen Tagen erscheint das Adventure Stray von BlueTwelve Studio in digitaler Form, dem im September eine physische Version auf Disc folgt. Neben einigen Extras kann man sich außerdem auf den offiziellen Soundtrack freuen.

