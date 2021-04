Street Fighter V: Champion Edition – Rose ab heute verfügbar, neuer Trailer

Capcom schickt mit Rose heute den nächste DLC-Fighter in der Street Fighter V: Champion Edition ins Rennen. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer.

Rose ist im jüngsten Update mit mehreren neuen Moves ausgestattet. Mit ihrem V-Skill I – Soul Fortune – zieht sie eine Tarotkarte heraus, um sich entweder zu erholen oder ihre Gegner zu schwächen. Jede der Tarotkarten hat eine andere Farbe und einen anderen Effekt.

Die weiße Karte „Der Magier“ erhöht bei Verwendung die V-Gauge von Rose, während die rote Karte „Der Streitwagen“ ihren Angriffsschaden erhöhte und alle ihre Bewegungen stärker macht, solange der Effekt aktiv ist.

Ihr V-Trigger I – Soul Dimension – ist ein brandneuer 2-Takt-V-Trigger, mit dem sich Rose zu einem von drei Punkten auf dem Bildschirm teleportieren kann – hinter den Gegner am Ende es Bildschirms oder mittig. Der Teleport kann für die meisten Spezialbewegungen sowohl am Boden als auch in der Luft abgebrochen werden.

Ebenfalls zurück ist – Soul Satellite – ein wiederkehrender Street Fighter IV-Move. In SFV ist dieser Move jetzt eine V-Fähigkeit, was bedeutet, dass Rose ihn aktivieren und einen einzelnen Orb beschwören kann, wann immer sie will. Jeder Orb kann entweder einmal treffen oder einen einzelnen Projektiltreffer negieren.