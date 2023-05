Street Fighter VI – Das sagen die Reviews

„Street Fighter 6 bleibt in seiner einfachsten Form ein fantastisches, unterhaltsames Erlebnis und behält das gleiche Gameplay bei, das im Laufe der Jahre optimiert und verbessert wurde, um sicherzustellen, dass es weiterhin an der Spitze steht. Der Versuch, die Bedürfnisse junger Spieler zu erfüllen, und ein World-Tour-Modus, der dem damit verbundenen Hype nicht gerecht wird, halten dies jedoch davon ab, eine wesentliche Anschaffung zu sein. Bleiben Sie im Arcade-Modus und genießen diesen, was dieses Franchise überhaupt so großartig gemacht hat. Ein fantastischer Prügler ist da, nur unter dem Flaum begraben.“

„Street Fighter 6 bietet die schnelle und wütende Action, die man von der raffinierten Kampfserie erwartet, und bietet eine dynamische Besetzung von Charakteren, neue Steuerungsmodi, um es zugänglicher zu machen, sowie eine Vielzahl von Funktionen, die einen beschäftigen. Der Story-Modus ist eine kitschige Interpretation des Street Fighter-Universums, die jedoch nicht immer den entscheidenden Schlag versetzt. Dennoch sind die technischen Grundlagen, auf denen Street Fighter steht, so solide wie eh und je, und mit einer Welt, in der man online kämpfen kann, stehen jede Menge Kämpfe auf dem Programm, was wieder einmal ein ausgefeiltes, aufregendes Kampferlebnis ist, das die Fans für Jahre fesseln wird.“

„Capcom hat uns ein komplettes Spiel direkt nach dem Auspacken geliefert. Die Singleplayer-Erfahrung ist enorm. Das Online-Erlebnis ist perfekt. Die Street Fighter-Stories sind in jedem Winkel dieses Spiels verstreut. Es gibt Modi und Modi innerhalb von Modi. Dies ist eines der besten Street Fighter-Spiele in der Geschichte des Franchise. Wenn Capcom euch in der Vergangenheit enttäuscht hat, ist dies ihre Entschuldigung. Street Fighter 6 ist ein neuer Klassiker, den die Leute noch viele Jahre lang spielen werden.“

Was die ersten Reviews zu Street Fighter VI sagen, haben wir nachfolgend zusammengefasst. Insgesamt steht der Titel seinen Vorgängern in Nichts nach, der einen Top-Score nach dem anderen verbucht.

What do you think?