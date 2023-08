Stumble Guys –  Fall Guys meets Fortnite erscheint für PS5

MrBeast – der weltweit meistabonnierte Creator – hat seine bisher verrückteste Herausforderung in Stumble Guys veröffentlicht und seinen ersten spielbaren Level erstellt. Der Level wurde von MrBeast selbst und dem Stumble Guys-Team entwickelt und versetzt die Spieler in das berühmte MrBeast-Lagerhaus mit seinen charakteristischen überdimensionalen Sets und Hindernisparcours. Der neue Level ist Teil einer umfassenden Partnerschaft, die neue Herausforderungen, Charaktere, interaktive Features, Emotes, Animationen und vieles mehr umfasst.

Stumble Guys wird als witziges Free-2-Play Battle Royal beschrieben, in dem Fall Guys auf Fortnite trifft. Darin schließen sich 32 Spielern online zu einem eskalierenden Chaos an, um durch verschiedene Level zu stolpern, bis ein Sieger gekrönt wird. Fällt man hin, fängt man einfach wieder von vorne an. Vor einem liegen eine Reihe lächerlicher Herausforderungen und bizarrer Hindernisse, man kann seine Rivalen niederschlagen und alles überwinden, um zu gewinnen.

