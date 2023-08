Ubisoft eingestelltes Projekt war ein Mix aus Elden Ring und Zelda: The Wind Waker – Gerücht

Demnach konnten Spieler in Immortals 2 zwischen den Inseln reisen und segeln, während fehlende Zielmarkierungen dazu ermutigen sollten, seinen eigenen Weg durch die offene Welt zu finden. Erwähnt werden Locations wie New Zealand, Tahiti, Easter Island und Hawai’i.

Bei Ubisoft soll sich seit einiger Zeit eine Fortsetzung von Immortals Fenyx Rising in Entwicklung befunden haben, von der es schon früh hieß, dass sich diese vom Originalspiel unterscheidet. Jetzt wurde wohl bekannt, dass man damit einen Mix aus Elden Ring und Legend of Zelda: The Wind Waker angestrebt hat.

What do you think?