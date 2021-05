Subnautica: Below Zero & gratis PS5 Upgrade für Subnautica erschienen

Ab heute lassen sich die Tiefen des Ozeans in Subnautica: Below Zero erforschen, das ab sofort für PlayStation 4 und PS5 erhältlich ist. Gleichzeitig bekommt das original Subnautica ein kostenloses PS5 Upgrade spendiert.

Subnautica: Below Zero setzt nach der ursprünglichen Story von Subnautica an und fordert die Spieler heraus, die Eisbiome auf Planet 4546B zu erforschen und zu überleben. Stellt dazu wieder Werkzeuge her, sucht nach Vorräten und entschlüsselt das nächste Kapitel in der Subnautica-Geschichte.

Nach einem geheimnisvollen Zwischenfall ist Alterra Hals über Kopf geflohen. Verlassene Forschungsstationen säumen die Gegend, doch was ist mit den Wissenschaftlern geschehen, die hier lebten und arbeiteten? Aufzeichnungen, Gegenstände sowie Datenbanken, die sich in den Trümmern finden lassen, zeichnen ein neues Bild des Zwischenfalls. Da eure Rohstoffe begrenzt sind, muss man improvisieren.

Vor euch liegen unentdeckte Biome zum Erforschen. Klettert auf schneebedeckte Gipfel und wagt euch in die eisigen Höhlen des Gletscherbeckens vor. Findet einen Weg durch ausbrechende Thermalschlote hindurch, um uralte Artefakte und Geheimnisse zu entdecken.

Gratis PS5 Upgrade für Subnautica

Mit dem heutigen Release von Subnautica: Below Zero ist auch ein kostenloses Upgrade für das original Subnautica verfügbar. Da der Titel kürzlich bei PlayStation Plus kostenlos verfügbar war, bekommt man das Upgrade im besten Fall ebenfalls gratis.

Das Upgrade findet man in dem Fall im PlayStation Store als separaten Download.