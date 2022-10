Suicide Squad: Kill the Justice League Entwicklung fast abgeschlossen

Der Besuch der Rocksteady Studios war für mich persönlich immer ein Highlight – die Liebe zum Detail, die Energie der Menschen und ein Gefühl dafür, wie es ist, in einem Hochleistungsstudio zu sein. Sie haben sich zu höchster Qualität und Exzellenz in allen Facetten der Spieleentwicklung verpflichtet und gleichzeitig eine herausragende Kultur der Fürsorge für ihre Mitarbeiter sichergestellt. Da Suicide Squad: Kill the Justice League fast fertig ist, haben beide beschlossen, Rocksteady Ende 2022 zu verlassen und ein neues Gaming-Abenteuer zu beginnen. Wir haben größten Respekt und Dankbarkeit für Jamie und Sefton und wünschen ihnen alles Gute für ihr neues Unterfangen, und wie viele Fans freuen wir uns auf das, was sie als nächstes tun.“

Gemeint sind damit Sefton Hill und Jamie Walker, die in einem Statement, dass man nach neuen Abenteuern in der Industrie sucht. Beide verlassen zum Ende des Jahres Rocksteady Games.

